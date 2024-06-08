Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda büyük gerginlik çıktı. Başkan adayı Aziz Yıldırım, divan başkanlığı seçimine tepki göstererek Ülker Stadı'ndan ayrıldı.
Fenerbahçe'de iki gün sürecek olağan seçimli genel kurul toplantısı Ülker Stadı'nda başladı.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçimi öncesi büyük gerginlik yaşandı.
Erol Bilecik, kulübün mali tablosuyla ilgili konuşma yaptığı sırada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye geldi. Yıldırım, Ali Koç ile ayaküstü konuştu. Ardından mikrofonu eline alan Yıldırım, Vefa Küçük ile bir tartışma yaşadı.
Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e "Sen oraya seçilmeden oturtuldun!" diye çıkıştı. Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir" derken Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.
Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek stadı terk etti.
Gerginliğin nedeni
Fethi Pekin, seçim için genel kurul üyelerine, ilk olarak Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi olan Vefa Küçük ismini sundu. Pekin oylama sonrası, "Diğer önergeyi oylamaya pek gerek kalmadı ama onu da yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, stadyumda tepkiye neden oldu.
Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi Şekip Mosturoğlu ismi daha sonra sunulsa da divan başkanlığı seçimi oldubittiye getirildi ve Fethi Pekin tarafından Vefa Küçük, kürsüye davet edildi.
Stadyumda bulunan kongre üyeleri, Şekip Mosturoğlu tezahüratları yaparak bu seçimi protesto etti.