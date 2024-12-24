Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonu aratıyor

Değişmez isimler

Fenerbahçe’nin kaptanları Dusan Tadic ile Edin Dzeko, bu sezon da takımın değişmez isimleri oldular. Bu iki deneyimli futbolcuyla birlikte Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri de tüm lig maçlarında forma giydi. Dusan Tadic 16 maçın 14’ünde 11 başlarken, bin 237 dakika süre aldı. Sakatlığı nedeniyle son maçta kadroda olmayan Dominik Livakovic; bin 293 dakika, Sebastian Szymanski de bin 116 dakikayla en fazla süre alan isimler olarak takip etti.