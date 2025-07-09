Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü: Makine gibi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de futbolcuların idmandaki fit görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde futbolcuların görüntüsü dikkati çekti.
Başta Youssef En Nesyri olmak üzere futbolcuların bir hayli fit olduğu görüldü.
Jose Mourinho'nun geçen sezon biter bitmez futbolculara bir diyet programı hazırlattığı ve oyuncuların da bu programa dikkat ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün paylaştığı idman fotoğraflarında, oyuncuların fitliği sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. İşte konuyla ilgili taraftar yorumlarından bazıları:
"Fenerbahçe'nin sezon başı kontrollerinde oyuncuların kilo vermiş olması inanılmaz. Normalde tatilden fazlalıkla dönerler, ama Mourinho'nun disiplini belli, herkes fit görünüyor. Helal olsun."
"Mourinho diyetisyen mi olmuş? Adamlar tatilden zayıf dönmüş, herhalde kebap yasaklanmış. Bu fitlikle rakipler korksun."
"Fotoğraflardaki fitlik göz kamaştırıyor. Bu disiplinle şampiyonluk gelir."
"Fotoğraflarda fit görünüyorlar da, sahada ne olacak bakalım. Diyet tamam da, Mourinho taktiği de oturtsun. Geçen seneki hayal kırıklığını unutmadık."
"Geçen sene tatilden dönenler hantal duruyordu, bu sene herkes makine gibi. Mourinho'nun elinin değdiği belli, dünya çapında hoca farkı."
"Mourinho’nun Chelsea’deki, Real’deki disiplinini hatırlayın. Bu diyet işi onun klasiği. Fenerbahçe’yi de o günlere taşır, oyuncular fit, taraftar hazır."