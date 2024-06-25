Fenerbahçe idmanında Mourinho rüzgarı

Teknik ekip tarafından belirlenen 11’lere göre savunma ve hücum çalışmasına geçildi. Savunma oyuncularının topu oyuna sokması ve devamında orta sahadaki pas trafiği çalışmasında sık sık antrenörler tarafından durdurularak neler yapılması gerektiği aktarıldı. Diğer sahada ise hücuma çıkış ve şut çalışması üzerinde duruldu.