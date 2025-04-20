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Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! İşte güncel puan durumu (32. hafta)

Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! İşte güncel puan durumu (32. hafta)

21:2520/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında önemli iki puan kaybetti. Futbolseverler, Süper Lig'de oluşan son puan durumunu merak ediyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak önemli iki puan kaybetti.

Fenerbahçe, 71 puanla başladığı haftayı 72 puanla noktaladı.

Öte yandan lider Galatasaray ise sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 yenmiş ve zirve yarışında hata yapmamıştı.


Ligin bitimine 6 hafta kala 32. hafta itibarıyla oluşan puan durumu şöyle...

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