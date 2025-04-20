Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında önemli iki puan kaybetti. Futbolseverler, Süper Lig'de oluşan son puan durumunu merak ediyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak önemli iki puan kaybetti.
Fenerbahçe, 71 puanla başladığı haftayı 72 puanla noktaladı.
Öte yandan lider Galatasaray ise sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 yenmiş ve zirve yarışında hata yapmamıştı.
Ligin bitimine 6 hafta kala 32. hafta itibarıyla oluşan puan durumu şöyle...