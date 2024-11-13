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Fenerbahçe ilk transferini bitirdi: Devre arasında takıma katılacak

Fenerbahçe ilk transferini bitirdi: Devre arasında takıma katılacak

Haber Merkezi
13:3913/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu devre arasında takıma katılacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Mario Branco'nun Talisca ve Dybala ile görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.

Bu oyuncuların dışında da sarı lacivertlilerin görüşmeler yaptığı isimler var.

Sezon başında En-Nesyri, Maximin ve Kostic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, devre arasında da yeni isimleri kadrosuna katacak.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, ilk transferini bitirdi.

Hatta sarı lacivertliler bu ismi devre arasında kadrosuna katacak.

Habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'un yaz döneminde göndermediği Cristian Medina'yı bu kez renklerine bağladı.

Sarı lacivertlilerin, Medina transferini bitirdiği ve bonservisine 15 milyon dolar ödeyeceği öne sürüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncuya ödeyeceği maaş da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli oyuncuyla bonuslar hariç yıllık 1,5 milyon euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

Ocak ayında İstanbul'a geleceği belirtilen Medina ile 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

Öte yandan kariyerine Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla devam etmek isteyen ve kulübüyle anlaşma yapan Medina, ligdeki son 4 maçta da forma giymedi. 

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Jose Mourinho

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