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Fenerbahçe kaybetti: Osimhen'den gündem olan paylaşım geldi

Fenerbahçe kaybetti: Osimhen'den gündem olan paylaşım geldi

21:344/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı yenilgi sonrası gündem olan paylaşıma imza attı.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 44. dakikada Gedson Fernandes'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı.

Bu yenilginin ardından Fenerbahçe 75 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde düştü ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'den gündem olan paylaşım geldi.

Nijeryalı futbolcu, Galatasaraylı taraftarların dans ettiği görüntüleri paylaşırken bu paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu.

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