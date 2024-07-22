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Spor

Fenerbahçe Lugano'ya elenirse rakibi kim olacak? Muhtemel eşleşme belli oldu

14:01 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:17 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanacak iki maç sonucunda Devler Ligi'ne veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği rakibi belli oldu. İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.


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Sarı-lacivertliler eşleşmenin ilk ayağında 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da İsviçre'de sahne alacak.

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Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe oynanacak iki maç sonunda adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor.

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Fenerbahçe rakibi Lugano'yu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda eşleşeceği rakibi de belli oldu.

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UEFA'nın merkezinde gerçekleşen kura çekiminde sarı-lacivertliler, tur atlaması halinde Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

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Bu eşleşmenin ilk maçı 6-7 Ağustos'ta deplasmanda rövanşı ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.

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Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi ise Dinamo Kiev (UKR) - FK Partizan (SRB) eşleşmesinin mağlubu oldu.

#Fenerbahçe
#Lugano
#Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Ligi
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