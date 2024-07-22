Fenerbahçe Lugano'ya elenirse rakibi kim olacak? Muhtemel eşleşme belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanacak iki maç sonucunda Devler Ligi'ne veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği rakibi belli oldu. İşte detaylar...

1 / 8 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.



2 / 8 Sarı-lacivertliler eşleşmenin ilk ayağında 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da İsviçre'de sahne alacak.

3 / 8 Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe oynanacak iki maç sonunda adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor.

4 / 8 Fenerbahçe rakibi Lugano'yu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda eşleşeceği rakibi de belli oldu.

5 / 8 UEFA'nın merkezinde gerçekleşen kura çekiminde sarı-lacivertliler, tur atlaması halinde Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

6 / 8 Bu eşleşmenin ilk maçı 6-7 Ağustos'ta deplasmanda rövanşı ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

7 / 8 Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.