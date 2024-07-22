Fenerbahçe Lugano'ya elenirse rakibi kim olacak? Muhtemel eşleşme belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanacak iki maç sonucunda Devler Ligi'ne veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği rakibi belli oldu. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler eşleşmenin ilk ayağında 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da İsviçre'de sahne alacak.
Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe oynanacak iki maç sonunda adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe rakibi Lugano'yu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda eşleşeceği rakibi de belli oldu.
UEFA'nın merkezinde gerçekleşen kura çekiminde sarı-lacivertliler, tur atlaması halinde Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmenin ilk maçı 6-7 Ağustos'ta deplasmanda rövanşı ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi ise Dinamo Kiev (UKR) - FK Partizan (SRB) eşleşmesinin mağlubu oldu.