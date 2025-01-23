Fenerbahçe - Lyon Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Fenerbahçe’de Lyon maçında kimler eksik, ilk 11 belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde Fransa devi Lyon’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz. Peki, Fenerbahçe’de Lyon maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /18 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek.



2 /18 Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.



3 /18 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

4 /18 FENERBAHÇE’DE LYON MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.



5 /18 Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.



6 /18 Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA kadrosunda yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'dan da faydalanamayacak.



7 /18 Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.



8 /18 Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde 0 mağlubiyet oranına sahip olduğu rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Lyon (4/4). Sarı-lacivertlilerin, bu turnuvalar tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke ise Fransa (12).



9 /18 Bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanan Lyon'un kulüp tarihinde en az beş kez karşılaşıp 0 galibiyet oranı yakaladığı bir rakibi bulunmuyor.



10 /18 Fransa takımlarını konuk ettiği son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (1G 4B), son iki iç saha mağlubiyetini Lyon karşısında aldı (Ekim 2004 & Eylül 2001).



11 /18 Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lyon (6G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.



12 /18 Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Athletic'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kasım 2008'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana tek sezonda üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.

13 /18 Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı bir süreç yaşamadı.

14 /18 Bu sezon Avrupa kupalarında beş golü bulunan Edin Dzeko, bu turnuvalarda tek sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2020/21'de ulaştı (Roma formasıyla 6 gol).



15 /18 2019/20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında Youssef En-Nesyri'den (19) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (33) ve Pierre-Emerick Aubameyang (20).



16 /18 Alexandre Lacazette (17), Lyon tarihinde en fazla Avrupa kupası golü atan oyuncu konumundaki Juninho Pernambucano'nun rekoruna ortak olmak istiyor (18).



17 /18 Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Fransız takımlarını konuk ettiği dokuz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 2B).

