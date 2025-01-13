Fenerbahçe maçından sonra hakemden ses getiren itiraf: "Özür dilerim..."

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra yeşil beyazlı yöneticiler ve futbolculardan tepki dolu açıklamalar geldi. Konyaspor'un tecrübeli ismi Yusuf Erdoğan'ın hakem Direnç Tonusluoğlu ile olan diyaloğu ise geceye damga vurdu.

1 /6 Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra yeşil beyazlı yöneticiler ve futbolculardan tepki dolu açıklamalar geldi.

2 /6 Konyasporlu Yusuf Erdoğan, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun pozisyonlarla ilgili olarak kendilerine verdiği yanıtı açıkladı.

3 /6 Yusuf Erdoğan, hakem yönetimine tepki gösterirken Tonusluoğlu'nun kendilerine "Özür dileriz, çalamadım, kaçırdım pozisyonu'' dediğini söyledi.

4 /6 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki kart pozisyonları ve tartışmalı penaltı pozisyonu mücadelede gündem haline gelmişti.

5 /6 TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da maçın sonunda hakem yönetimine tepki göstermiş ve "Fenerbahçe'ye değil, hakeme yenildik" ifadesini kullanmıştı.