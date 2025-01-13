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Fenerbahçe maçından sonra hakemden ses getiren itiraf: "Özür dilerim..."

Fenerbahçe maçından sonra hakemden ses getiren itiraf: "Özür dilerim..."

23:1013/01/2025, الإثنين
G: 13/01/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra yeşil beyazlı yöneticiler ve futbolculardan tepki dolu açıklamalar geldi. Konyaspor'un tecrübeli ismi Yusuf Erdoğan'ın hakem Direnç Tonusluoğlu ile olan diyaloğu ise geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra yeşil beyazlı yöneticiler ve futbolculardan tepki dolu açıklamalar geldi.

Konyasporlu Yusuf Erdoğan, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun pozisyonlarla ilgili olarak kendilerine verdiği yanıtı açıkladı.

Yusuf Erdoğan, hakem yönetimine tepki gösterirken Tonusluoğlu'nun kendilerine "Özür dileriz, çalamadım, kaçırdım pozisyonu'' dediğini söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki kart pozisyonları ve tartışmalı penaltı pozisyonu mücadelede gündem haline gelmişti.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da maçın sonunda hakem yönetimine tepki göstermiş ve "Fenerbahçe'ye değil, hakeme yenildik" ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek zirvedeki rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler ile Galatasaray arasındaki puan farkı 8'de kaldı.

#TÜMOSAN Konyaspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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