Fenerbahçe Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu teklifini yeterli bulmadı

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla başarılı bir performansa imza atan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, Manchester United'ın yaptığı teklifi yeterli bulmadı. Transferde takas formülü de devreye sokulabilir. İşte ayrıntılar...

1 / 7 Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.











2 / 7 Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.













3 / 7 Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon euro.







4 / 7 Manchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir.





5 / 7 Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.

6 / 7 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı.

