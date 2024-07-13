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Spor

Fenerbahçe Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu teklifini yeterli bulmadı

11:39 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:52 - 13/07/2024 Cumartesi
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EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla başarılı bir performansa imza atan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, Manchester United'ın yaptığı teklifi yeterli bulmadı. Transferde takas formülü de devreye sokulabilir. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.






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Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.







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Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon euro.




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Manchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir.



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Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı.


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Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 22 asistlik katkı verdi.

#Fenerbahçe
#Manchester United
#Ferdi Kadıoğlu
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