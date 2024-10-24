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Fenerbahçe Medina için gemileri yaktı: 15 milyon dolar + yüzde 20 pay

Fenerbahçe Medina için gemileri yaktı: 15 milyon dolar + yüzde 20 pay

11:4824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda ısrarla istediği Cristian Medina için yeni teklif yapıldı. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki yıldız için tüm imkanları zorluyor. Kanarya son olarak oyuncunun kulübü Boca Juniors’a 15 milyon dolar teklifte bulundu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde transfer etmek istediği ancak kulübü Boca Juniors'tan ret yanıtı aldığı Cristian Medina için ısrarını sürdürüyor.

Hürriyet’in haberine göre: Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Arjantin temsilcisine 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.


Medina ile büyük oranda anlaşan Kanarya'nın ara transferde oyuncuyu renklerine bağlamak istediği aktarıldı.

Bu sezon Boca Juniors ile 30 maçta forma giyen Medina, 3 gol ve 3 asiste imza attı.

Cristian Medina’nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. 

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Boca Juniors

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