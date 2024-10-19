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Fenerbahçe mi, Samsunspor mu? 63. randevu için geri sayım başladı

Fenerbahçe mi, Samsunspor mu? 63. randevu için geri sayım başladı

11:2219/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 20 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kritik maç öncesi öne çıkan notlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 63. kez karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.


Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. 

Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.


Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 

8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.


Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.


Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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