Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sarı-lacivertliler 7. haftada Lyon ile 0-0 berabere kalarak puanını 9’a yükseltmişti. Fenerbahçe, Midtjylland’a karşı galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Midtjylland ile berabere kalırsa veya yenilirse play-off'a kalır mı? İşte detaylar.

1 /8 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



2 /8 Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.



3 /8 Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.



4 /8 Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.



5 /8 Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.



6 /8 Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.



7 /8 FENERBAHÇE MİDTJYLLAND İLE BERABERE KALIRSA VEYA YENİLİRSE PLAY-OFF'A KALIR MI? Fenerbahçe beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

