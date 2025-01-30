Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sarı-lacivertliler 7. haftada Lyon ile 0-0 berabere kalarak puanını 9’a yükseltmişti. Fenerbahçe, Midtjylland’a karşı galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Midtjylland ile berabere kalırsa veya yenilirse play-off'a kalır mı? İşte detaylar.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.
Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.
Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.
FENERBAHÇE MİDTJYLLAND İLE BERABERE KALIRSA VEYA YENİLİRSE PLAY-OFF'A KALIR MI?
Fenerbahçe beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.