Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde, Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezaları bulunan Amrabat ve Osayi-Samuel sahadaki yerlerini alamayacaklar. Peki, Fenerbahçe’de Midtjylland maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Midtjylland maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.
Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.
Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.
Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
Mourinho takımını yalnız bırakacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.
Portekizli teknik adam, Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.
FENERBAHÇE’DE MİDTJYLLAND MAÇINDA KİMLER EKSİK VE CEZALI?
Fenerbahçe'de tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde, Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezaları bulunan Amrabat ve Osayi-Samuel sahadaki yerlerini alamayacaklar.
FENERBAHÇE - MİDTJYLLAND MAÇ KADROSU
İLK 11'LER
Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.