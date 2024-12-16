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Fenerbahçe peşindeydi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray geliyor

Fenerbahçe peşindeydi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray geliyor

14:2416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda renklerine bağlamaya çalıştığı yıldız futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Jose Mourinho’nun eski öğrencisi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim 35 milyon euroluk yıldızı kış transfer sezonunda renklerine bağlamak istiyor. Detaylar haberimizde.

Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer dönemi çalışmalarına başladı.


Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper.


Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürüyor.


Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Victor Lindelöf oldu.


Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.


İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı.


Tuttomercato'da yer alan habere göre İsveçli savunmacı, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.


Victor Lindelöf bu sezon 8 maça çıktı ve sadece 294 dakika süre alabildi.


#Victor Lindelöf
#Galatasaray
#Manchester United

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