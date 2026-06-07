FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI (CANLI) | Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kaç oyu var, kim önde? İşte oy dağılımı ve sandık sonuçları

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün (7 Haziran 2026 Pazar) Kadıköy’de düzenlendi. Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi saat 10.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi. Milyonlarca sarı-lacivertli taraftarın merakla beklediği seçimde yeni başkan bu akşam belli olacak. Peki, Fenerbahçe Başkanlık Seçim sonuçları belli oldu mu, kim önde, Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? İşte oy oranları ve son durum…

1 /8 Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik günlerinden biri olan 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün), sarı-lacivertli camia yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti.



2 /8 Dün (6 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ilk gününde idari ve mali raporların görüşülmesi, gergin anlar ve başkan adaylarının konuşmalarıyla tamamlandı.

3 /8 Bugün ise oy kullanma işlemiyle kulübün geleceği şekilleniyor.



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OY VERME İŞLEMİ NEREDE OLDU? Kongre üyeleri, Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Chobani Stadyumu) yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan açık alandaki sandıklarda oy kullandı.





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OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA, BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK? Giriş kartı dağıtımı sabah 09.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu.





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SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Oy verme işleminin ardından sayım süreci hemen başlayacak ve sonuçların akşam saat 20.00 civarında açıklanması bekleniyor.





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BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ Aziz Yıldırım: 20 yıllık başkanlık tecrübesiyle “Fenerbahçe’ye borcumu ödemeye geliyorum” mottosuyla yarışıyor. Deneyim ve camia birliği vurgusu yapıyor. Hakan Safi: İlk kez aday olan iş insanı, dünya yıldızı transfer vaatleriyle dikkat çekiyor. “Beyaz bir sayfa” çağrısı yapıyor.



