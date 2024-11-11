Fenerbahçe-Sivasspor maçının kritik pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: Gol iptal edilmeli miydi?

Trio genel yorum: Fenerbahçe'nin ilk golünden önceki top kadrajda bile yok, o kadar yüksekten düşüyor. Eğitimlerde geçer; yağmur damlası gibi yukarıdan düşen bir top bu, Djiku’nun eline kazaen temas ediyor, tertemiz bir gol. Bu VAR müdahalesi bu sezonun en büyük ilk 2 hatasından biri.