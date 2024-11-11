Fenerbahçe-Sivasspor maçının kritik pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: Gol iptal edilmeli miydi?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında eski hakemler, mücadeledeki kritik pozisyonları değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 4-0 kazandı.
Karşılaşma sonrasında eski hakemler, mücadeledeki kritik pozisyonları değerlendirdi.
İşte o yorumlar:
Bünyamin Gezer: "Fenerbahçe'nin Amrabat’la bulduğu golde Tadic şeklen ofsayt pozisyonunda ve kaleciyi etkiliyor. Burada VAR maçın hakemini davet ederek izlemesini ve karar vermesini istemeliydi."
Trio genel yorum: "Tadic şeklen ofsaytta ancak ondan önce oyuncunun önündeki iki Sivaslı oyuncu da kalecinin görüşünü kapatıyor. Ayrıca top kaleciye uzak bir noktaya gidiyor. Kaleci topu son anda görüyor. VAR buna karışmaz. Sahadaki hakem yorumuna saygı duyulur."
Fırat Aydınus: Amrabat’ın golünde Tadic şeklen ofsaytta. Tadic bana göre kalecinin görüş hizasına etki ediyor gibi gözüküyor. Pozisyon yoruma açık olduğu için VAR bu pozisyonu hakeme izletip son kararı onun vermesini sağlamalıydı.
Bülent Yıldırım: Temiz gol
Deniz Çoban: Ofsayta bir tık daha yakınım ama hakemin kararına saygılıyım.
Bahattin Duran: 51 ofsayta yakınım ama UEFA 51 gol verin diyor. Gol kararına yanlış diyemeyiz.
Trio genel yorum: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda kalecinin topa küsurat bir teması var ancak oyuncunun hareketlerini kısıtlayarak ikinci hamlesini engellediği için bu pozisyon penaltı.
Fırat Aydınus: UEFA kurallarına göre topa müdahale olsun olmasın; kontrolsüz, dikkatsiz veya aşırı güç kullanarak bir müdahale yapılıyorsa pozisyon faul olur. Kalecinin topa olan hafif temasının önemi yok. Pozisyon penaltı. VAR müdahalesi doğru.
Bünyamin Gezer: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda kaleci topla oynamak için atlıyor ve oynadıktan sonra da düşüyor, bu kaçınılmaz ve doğal bir temas, bu penaltı değil. Kaleci burada aksiyonunun gereğini yapıyor.
Trio genel yorum: Fenerbahçe'nin ilk golünden önceki top kadrajda bile yok, o kadar yüksekten düşüyor. Eğitimlerde geçer; yağmur damlası gibi yukarıdan düşen bir top bu, Djiku’nun eline kazaen temas ediyor, tertemiz bir gol. Bu VAR müdahalesi bu sezonun en büyük ilk 2 hatasından biri.
Bünyamin Gezer: Fenerbahçe'nin ilk golünden önceki pozisyonun elle oynamayla alakası yok, tersi olsa penaltı da verilmez buna. Djiku golü hemen akabinde kendi atmıyor, kolu doğal konumda, üstüne Sivaslı oyuncunun teması var, top ele düşüyor. VAR bu eli uydurdu, hakem kararının arkasında durarak %100 doğru yaptı
Fırat Aydınus: Fenerbahçe'nin golünden önce Djiku’nun eline gelen topa tabir olarak yağmur damlası düşüşü denir. El inerken, topa gitmezken yağmur damlasında yaşanan bu çarpmada oyun devam eder. Burada anca golü Djiku atsaydı gol iptal olurdu. Sarper Barış Saka’nın burada hakemi davet etmesi çok enteresan.