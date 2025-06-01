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Fenerbahçe taraftarından takıma ve Mourinho'ya tepki! Sadece üç ismi alkışladılar

Fenerbahçe taraftarından takıma ve Mourinho'ya tepki! Sadece üç ismi alkışladılar

09:461/06/2025, Pazar
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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar takıma ve teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterirken yalnızca üç ismi alkışladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında Konyaspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanırken karşılaşmaya gelen taraftarlar, yönetim başta olmak üzere birçok futbolcu ve Mourinho'ya tepki gösterdi.

Müsabaka boyunca yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho için de istifa tezahüratları yaptı.


Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverlerin En-Nesyri, Szymanski ve Çağlar Söyüncü'yü yuhalaması dikkat çekti.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar sadece 3 futbolcuya alkışla destek verdi.

Bu isimler ise İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek oldu.


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