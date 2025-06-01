Fenerbahçe taraftarından takıma ve Mourinho'ya tepki! Sadece üç ismi alkışladılar

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar takıma ve teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterirken yalnızca üç ismi alkışladı.

1 /6 Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında Konyaspor'u ağırladı.

2 /6 Sarı-lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanırken karşılaşmaya gelen taraftarlar, yönetim başta olmak üzere birçok futbolcu ve Mourinho'ya tepki gösterdi.

3 /6 Müsabaka boyunca yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho için de istifa tezahüratları yaptı.



4 /6 Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverlerin En-Nesyri, Szymanski ve Çağlar Söyüncü'yü yuhalaması dikkat çekti.

5 /6 NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar sadece 3 futbolcuya alkışla destek verdi.