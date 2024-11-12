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Fenerbahçe Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturdu: Görüşmenin detayları belli oldu

Fenerbahçe Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturdu: Görüşmenin detayları belli oldu

Haber Merkezi
10:5512/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturduğu ve ilk görüşmenin yapıldığı ortaya çıktı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin flaş bir adım attığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli takım, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'yı arayarak Nijeryalı santrforun şartlarını sordu.

Manna'nın, Branco'ya verdiği yanıtın şu şekilde olduğu iddia edildi:

"Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz."

Osimhen için İngiliz ve Suudi Arabistan kulüplerinin devrede olduğu iddia ediliyor.

Osimhen bu sezon 9 maçta, 8 gol ve 4 asistle oynadı.

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Victor Osimhen

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