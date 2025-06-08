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Fenerbahçe yıldız futbolcunun ayrılığına onay verdi

Fenerbahçe yıldız futbolcunun ayrılığına onay verdi

15:408/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun’un geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi.

Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi ile ses getiren Cenk Tosun, sarı lacivertli forma ile istediği süreyi alamadı.


Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a imza atmaya yaklaşan Cenk'in vedasıne ise takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle izin verilmemişti.

Sarı lacivertli ekipte yaşanan ve yaşanması beklenen ayrılıkların ardından daha fazla süre alabileceği konuşulan tecrübeli golcü ile ilgili yönetim kararını verdi.


Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için transfer kararı ve kolaylık sağlama sözü verildi.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.


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