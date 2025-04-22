Fenerbahçe yönetimi yol haritasını belirledi: İşte yüksek divan kurulunda açıklanacak bütün kararlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bu beraberlik sonrasında taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, yönetim de bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'de toplantıdan çıkan sonuç belli oldu. Yönetim aldığı kararı hafta sonu yapılacak olan yüksek divan kurulunda açıklayacak. İşte yüksek divan kurulunda açıklanacak karar...

1 /16 Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalması, sarı lacivertli camiada moralleri bozmuş durumda.

2 /16 Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

3 /16 Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar uzun bir süre yönetimi protesto etti.

4 /16 Stadyumdan ayrılmak istemeyen sarı lacivertliler, yönetimi istifaya davet etti.

5 /16 Sosyal medyada da taraftarların yoğun bir şekilde olağanüstü kongre kararı alınması yönünde baskı yaptığı görüldü.

6 /16 Hem Aziz Yıldırım'ın son yönetim kurulu listesinde yer alan hemen de camianın önde gelen isimleri, olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

7 /16 Fenerbahçe yönetimi de karşılaşma sonrasında bir toplantı yaptı.

8 /16 Yapılan toplantı, hafta sonu düzenlenecek olan yüksek divan kuruluyla ilgiliydi. Fakat ana gündem Kayserispor maçında alınan beraberlik ve yeni yol haritasının çizilmesi oldu.

9 /16 Fenerbahçe'de yönetimin yaptığı bu toplantıdan çıkan sonuç da belli oldu.

10 /16 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi; hem tesisleşme hem stadyum kapasitesinin genişletilmesi hem de Bankalar Birliği’nden çıkılması için yapılan hazırlıklar nedeniyle seçime sıcak bakmıyor.

11 /16 Bu yüzden yönetimin olağanüstü kongre kararı alma gibi bir durumu şu an için söz konusu değil.

12 /16 Jose Mourinho konusunda da bir karar alan yönetim, hoca değişiikliğine sıcak bakmıyor.

13 /16 Her sene hoca değişikliği yapıldığı, bu yüzden artık mevcut bir hocanın arka arkaya görev yapması gerektiği ifade edildi.

14 /16 Mourinho'nun ayrılığına sıcak bakmayan yönetimin, takımın başındaki dünyaca ünlü isme gelecek sezon için güvendiği öğrenildi.

15 /16 Fenerbahçe'nin gelecek sezon Mourinho'ya daha güçlü bir kadro verilmesi yönünde çalışmalar yapacağı öğrenildi.