Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor: Suçlu kim?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda alınan kötü sonuçlar taraftarı isyan ettirdi. Peki, Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlusu kim? İşte detaylar...
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları taraftarların büyük tepkisini çekiyor.
Sarı-lacivertli takım son olarak Samsunspor deplasmanında öne geçmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.
Bu maçın ardından 8 maçta puanını 17'ye çıkaran Fenerbahçe'nin, 9 maçta 25 puan toplayan ezeli rakibi Galatasaray'la arasında 8 puan fark oluşması taraftarı isyan ettirdi.
Geçtiğimiz sezon 99 puan toplasa da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'de yönetimsel anlamda da sürpriz bir değişim yaşanmıştı. Seçim sonrası Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpte asbaşkanlık görevine geldi.
Sezon başında dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkışan sarı-lacivertliler, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyordu.
Ancak 9. hafta itibarıyla liderle aralarında oluşan 8 puanlık fark, sarı-lacivertli camiada ümitsizliğe yol açtı.
Fenerbahçe Mourinho yönetiminde çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, saha içindeki birçok istatistikte de geçtiğimiz yılların gerisinde kaldı.
Taraftarlar sosyal medyada yönetim başta olmak üzere teknik direktör Jose Mourinho'da da sert eleştiriler yöneltiyor.