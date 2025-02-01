Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor. Görüşmelerin bugün sonlanacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Sarı lacivertli ekip, kadrosuna kattığı oyuncular sonrasında, eldeki isimlerden de bazılarını gönderecek.
Bu isimlerden birisinin de Jose Mourinho'nun transferini istediği bir oyuncu olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor.
Napoli'nin Maximin için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Ayrıca Al Ahli ve Fenerbahçe kiralama sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdürüyor.
Allan Saint-Maximin'nin Napoli'nin teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.
Bugün içerisinde yapılacak görüşmelerle transferin sonuçlanması bekleniyor.
Allan Saint-Maximin bu sezon 24 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.