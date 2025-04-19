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Fenerbahçe'de ayrılık! Otelinin olduğu ülkeye transfer oluyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Otelinin olduğu ülkeye transfer oluyor

16:0819/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen yıldız ismin, otelinin de bulunduğu o ülkeye transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Temmuz 2023'te Fenerbahçe'ye transferi bedelsiz olarak gerçekleşen Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki golcüyle sözleşme yenileyip yenileyemeyeceği belirsizliğini korurken, Dzeko'nun yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek.

Edin Dzeko'nun yeni sezondaki adresinin ise Hırvat ekibi Hajduk Split olacağı iddia edildi.

Dzeko'nun Hırvatistan'da bir otelinin olduğu da belirtildi.

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