Fenerbahçe’de ayrılık sinyalleri: 3 dev kulüp yıldız futbolcuya talip

Fenerbahçe’de yeni sezonda gidecek ve gelecek oyuncuların hesaplamalarına yoğun mesai harcanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertliler bazı oyuncularına veda edecek. Kanarya’da sezonun başarılı isimlerinden birine 3 dev kulüp talip oldu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe’de gidecek ve gelecek oyuncuların çalışmalarına yoğun mesai harcanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yeni sezonda bazı futbolcular ile çalışmayacak.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Syzmanski için transfer hareketliliği yaşanıyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.
"tbrfootball.com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya... Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 56 maça çıkan Szymanski, 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
Sebastian Szymański, profesyonel futbol kariyerine Polonya'nın en köklü kulüplerinden Legia Varşova’da başladı. 2016 yılında genç yaşta A takıma yükselen Szymański, burada kısa sürede kendini kanıtladı ve takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.
2019 yılında Rusya'nın önemli kulüplerinden Dinamo Moskova'ya transfer olan Szymański, burada da başarılı bir performans sergiledi. Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 85 maçta 11 gol ve 18 asist yaparak takımının başarısına önemli katkılarda bulundu.
2022 yılında Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’a kiralık olarak transfer olan Sebastian Szymański, burada da başarılı bir sezon geçirdi.
2023 yazında Türk futbolunun dev kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymański, burada kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.
2019 yılında Polonya milli takımı ile ilk kez sahaya çıkan Szymański, milli takım formasıyla 30’dan fazla maça çıkmış ve 5 gol kaydetmiştir.