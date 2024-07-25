Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği forvet oyuncusu Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu. 31 yaşındaki futbolcunun transferi 600 bin euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşti. İşte detaylar...
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren forvet oyuncusu Umut Nayir ile yollarını ayırıyor.
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 31 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.
TÜMOSAN Konyaspor, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Umut Nayir, Konyaspor ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlılar, bu transfer için sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte 600 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.
TÜMOSAN Konyaspor ayrıca Fenerbahçe altyapısından yetişen genç forvet Melih Bostan'ın transferi konusunda da anlaşmaya vardı.
Umut Nayir geçen sezon toplamda 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.