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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

16:43 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:56 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği forvet oyuncusu Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu. 31 yaşındaki futbolcunun transferi 600 bin euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren forvet oyuncusu Umut Nayir ile yollarını ayırıyor.


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Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 31 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.


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TÜMOSAN Konyaspor, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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Umut Nayir, Konyaspor ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeşil-beyazlılar, bu transfer için sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte 600 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

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TÜMOSAN Konyaspor ayrıca Fenerbahçe altyapısından yetişen genç forvet Melih Bostan'ın transferi konusunda da anlaşmaya vardı.

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Umut Nayir geçen sezon toplamda 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.



#Umut Nayir
#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
#Transfer
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