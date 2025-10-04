Fenerbahçe’de flaş Edson Alvarez gelişmesi: Kadroya alınmadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Karşılaşma yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde.
2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Meksika Milli Futbol Takımı'nın, Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı dostluk maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Javier Aguirre, Meksika'nın eylül ayında oynadığı Japonya maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalan Edson Alvarez'i aday kadroya davet etmedi.
Fanatik gazetesinin haberine göre; Alvarez, sakatlıktan yeni çıktığı için hocası Aguirre ve Meksikalı yetkililerle görüştü ve bu yönde bir karar alındı.
Sakatlığını yeni atlatan Alvarez, Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 33 gün sonra kadroda yer almıştı.
İşte Meksika Milli Takımı'nın 25 kişilik aday kadrosu.