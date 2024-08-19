Son olarak Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde son dakikada gelen puan kaybı moralleri bozarken, takımın en önemi oyuncularından biri olan Fred'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynadığı ve 2-1 kazandığı rövanş maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildiğini duyurdu.
Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşulurken, yıldız oyuncu geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmişti.
İzmir ekibiyle oynanan maçta süre almayan 31 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Fred, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maç, 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 1 asist yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.