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Fenerbahçe'de iki isim Hatayspor maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de iki isim Hatayspor maçında forma giyemeyecek

13:583/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerde iki ismin maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe, Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken iki isimden kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin de Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, ligde topladığı 36 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Samet Akaydin

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