Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerde iki ismin maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.
Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe, Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken iki isimden kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin de Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe, ligde topladığı 36 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.