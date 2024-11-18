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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci: Anlaşma sağlandı

Ömer Çelikbaşlı
14:2618/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir yandan da iç transferde önemli hamleler atmaya çalışıyor. Sarı lacivertli takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takımda, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

İlk başta maaş olarak ciddi farklar olsa da daha sonra yapılan görüşmelerde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli takım, 29 yaşındaki milli oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde İrfan Can Kahveci ile resmi imzaları atması ve sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Bu sezon 15 karşılaşmada süre alan İrfan Can, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Süper Lig

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