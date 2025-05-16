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Fenerbahçe'de karar verildi: Olağanüstü kongreye gidiliyor

Fenerbahçe'de karar verildi: Olağanüstü kongreye gidiliyor

Haber Merkezi
15:2716/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor. Peki, Fenerbahçe’de başkan adayları kimler? Ali Koç yeniden aday olacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, istediği başarıyı elde edemeyince yönetim istifaya davet edilmişti.

Hatta sarı lacivertli camia, yönetimin kongreye gitmesi için imza kampanyaları başlattı.

Fenerbahçe yönetimi bugün yaptığı toplantı sonrasında seçim gündemine dair kararını netleştirdi.

Fenerbahçe, Eylül ayındaki mali genel kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul olarak yapacak.

Başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağı öğrenildi.

Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu da aday olduklarını açıklamıştı.

Yönetimin, zaman kazanmak adına böyle bir karar aldığı ve kongrenin eylül ayından önce yapılmayacağı öğrenildi.

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