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Fenerbahçe'de korkutan durum: Yıldız oyuncu Prag maçında oynamayabilir

Fenerbahçe'de korkutan durum: Yıldız oyuncu Prag maçında oynamayabilir

12:1527/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
AA
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertli takımda 2 oyuncunun durumu netlik kazanmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00’te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. 

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 

 Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Çağlar Söyüncü takımdan ayrı bireysel çalışırken, mide enfeksiyonu sorunu yaşayan Sofyan Amrabat, idmanda yer almadı.

Mert Hakan Yandaş da hafif ağrıları nedeniyle antrenmanın bir bölümüne iştirak etmedi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Prag'a hareket edecek.

#Fenerbahçe
#Amrabat
#Mert hakan

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