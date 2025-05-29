Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de kriz büyüyor: 3 yıldız Mourinho’yu istemiyor

Fenerbahçe’de kriz büyüyor: 3 yıldız Mourinho’yu istemiyor

09:4829/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho krizi büyüyor. Portekizli teknik adamın devam edip etmeyeceği merak edilirken takım içinde de bazı futbolcuların Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam ile yola devam etmesi halinde 3 yerli yıldızı gözden çıkaracak. Detaylar haberimizde.

Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de muhalefetin imza kampanyası devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada bir diğer problemin ise Jose Mourinho olduğu belirtildi.


Milliyet'te yer alan habere göre, yönetim tazminatsız ayrılmaya yanaşmayan Jose Mourinho ile yola devam etmeye sıcak bakmıyor.


Yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin hakim olduğu Fenerbahçe'de Skriniar ve Kostic gibi kiralık futbolcuların da akıbeti belli değil.


Yeni sezonda ciddi bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet transferi yapılması bekleniyor. Ancak Mourinho'nun geleceğindeki belirsizlik bu transferler için adım atılmasını da geciktiriyor.


Mourinho ile devam edilirse gönderilecek futbolcuların belli olduğu ancak hocanın değişmesi durumunda bu isimlerin yeniden değerlendirileceği aktarıldı.


Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek'in Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi.


Bu 3 futbolcunun, Mourinho'nun kalması durumunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.


#Fenerbahçe
#Mourinho
#İrfan Can
#İsmail Yüksek
#Cenk Tosun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilhicce ayı başladı! Zilhicce Ayı'nda kaç gün oruç tutulur, hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur?