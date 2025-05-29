Fenerbahçe’de kriz büyüyor: 3 yıldız Mourinho’yu istemiyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho krizi büyüyor. Portekizli teknik adamın devam edip etmeyeceği merak edilirken takım içinde de bazı futbolcuların Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam ile yola devam etmesi halinde 3 yerli yıldızı gözden çıkaracak. Detaylar haberimizde.
Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de muhalefetin imza kampanyası devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada bir diğer problemin ise Jose Mourinho olduğu belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, yönetim tazminatsız ayrılmaya yanaşmayan Jose Mourinho ile yola devam etmeye sıcak bakmıyor.
Yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin hakim olduğu Fenerbahçe'de Skriniar ve Kostic gibi kiralık futbolcuların da akıbeti belli değil.
Yeni sezonda ciddi bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet transferi yapılması bekleniyor. Ancak Mourinho'nun geleceğindeki belirsizlik bu transferler için adım atılmasını da geciktiriyor.
Mourinho ile devam edilirse gönderilecek futbolcuların belli olduğu ancak hocanın değişmesi durumunda bu isimlerin yeniden değerlendirileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek'in Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi.
Bu 3 futbolcunun, Mourinho'nun kalması durumunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.