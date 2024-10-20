Fenerbahçe'de puan kaybı sonrası Mourinho ve yönetime büyük tepki

Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından teknik direktör Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetimine tepki var.

1 /8 Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği maçta Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

2 /8 Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar oynanan oyun ve yapılan oyuncu değişikliği nedeniyle Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

3 /8 Sarı lacivertliler sezon başında camiaya büyük vaatlerde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na da tepkiliydi. Başta başkan Ali Koç olmak üzere asbaşkan Acun Ilıcalı için birçok istifa paylaşımı yapıldı.

4 /8 Fenerbahçeli taraftarların teknik direktör Jose Mourinho ve yönetime tepkileri şu şekilde;

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