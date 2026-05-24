Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Geri dönüyor

15:3924/05/2026, Pazar
G: 24/05/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'i hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken kiralık gönderilen yıldız isimden flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat performansıyla İspanyol ekibinde oldukça sevilen bir futbolcu oldu. Betis'in Amrabat'ın bonservisini alıp almayacağına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Betis yönetimi, oyuncunun bonservisini almak adına yürüttüğü resmi temasların ardından geri adım atma kararı aldı. Yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı.


Endülüs ekibinin transferden vazgeçmesindeki en büyük etken ise yüksek maliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği bonservis bedeli ve Faslı yıldızın mevcut maaş beklentisi Real Betis'e oldukça fazla geldi. Ekonomik kriterleri ön planda tutan İspanyol yönetimi, bu şartlar altında transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya macerası noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde yeniden Fenerbahçe'ye geri dönecek. İstanbul'a dönüş hazırlığı yapan Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini ve takımda kalıp kalmayacağını ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi belirleyecek.


#Fenerbahçe
#Sofyan Amrabat
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Diyanet Saatleri Güncelledi! Konya'da Bayram Namazı Vakti ve İlçe İlçe Saatleri!