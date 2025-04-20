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Fenerbahçe'de Skrinar Kayserispor maçında penaltı bekledi! Eski hakemden flaş yorum

Fenerbahçe'de Skrinar Kayserispor maçında penaltı bekledi! Eski hakemden flaş yorum

19:5120/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında Skriniar ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonu yorumladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Zorlu maçın 41. dakikasında Milan Skriniar, Kayserispor ceza sahasında yerde kaldı.

Sırp futbolcu ve teknik direktör Jose Mourinho, penaltı beklerken hakem Oğuzhan Çakır 'devam' dedi.

Pozisyonla ilgili yorum yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda etki yok. Devam kararı doğru" ifadelerini kullandı.

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