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Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi: Anderson Talisca veda etti!

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi: Anderson Talisca veda etti!

15:2324/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca Al Nassr’daki takım arkadaşlarına veda etti. Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri Anderson Talisca.


Sarı-lacivertliler uzun süredir bu transfer için görüşmelerine devam ederken Suudi Arabistan basınında Talisca'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

SBA'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın bugün Al-Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.

Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sezon Al-Nassr formasını 19 maçta giyen Talisca sekiz kez ağları havalandırdı.


Anderson Talisca

#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Al Nassr

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