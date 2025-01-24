Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi: Anderson Talisca veda etti!

Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca Al Nassr’daki takım arkadaşlarına veda etti. Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri Anderson Talisca.
Sarı-lacivertliler uzun süredir bu transfer için görüşmelerine devam ederken Suudi Arabistan basınında Talisca'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
SBA'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın bugün Al-Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.
Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sezon Al-Nassr formasını 19 maçta giyen Talisca sekiz kez ağları havalandırdı.
Anderson Talisca