Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Eski takımına dönüyor

Süper Lig'de son olarak derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Tecrübeli ismin, eski takımına döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Tecrübeli golcü, sezon başından bu yana yeteri kadar süre alamazken, Süper Lig'de Cenk Tosun için dikkat çeken bir hamle geldi.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Tecrübeli golcü, sezon başından bu yana yeteri kadar süre alamazken, Süper Lig'de Cenk Tosun için dikkat çeken bir hamle geldi.
Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan tecrübeli santrfor için sürpriz bir gelişme yaşandı. Akşam'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cenk Tosun için harekete geçti.
Kariyerinde daha önce Gaziantepspor forması giyen ve buradaki performansıyla Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Gaziantep şehrine geri dönebilir. Öte yandan Cenk Tosun'un durumunu birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor.
Milli oyuncunun olası ayrılığında Gaziantep FK ile birlikte birçok Süper Lig ekibinin harekete geçmesi bekleniyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.