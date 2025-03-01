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Fenerbahçe'de sürpriz Cenk Tosun ayrılığı: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de sürpriz Cenk Tosun ayrılığı: Yeni takımı herkesi şaşırttı

20:161/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Cenk Tosun takımdan ayrılıyor. Milli oyuncunun transferi konusunda Uzak Doğu ekibiyle anlaşma sağlandı. İşte Cenk Tosun'un yeni adresi...

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer edilen ve bir türlü beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun takımdan ayrılıyor.

Gazeteci Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki forvet oyuncusu şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Uzak Doğu ekibine transferi gerçekleşecek. 

Japonya'da kış transfer dönemi 25 Mart'ta sona erecek. Transferin birkaç gün içinde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'yle iki yıllık anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 16 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

#Cenk Tosun
#Fenerbahçe
#Transfer

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