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Fenerbahçe’de sürpriz gelişme: Valbuena geri dönüyor!

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme: Valbuena geri dönüyor!

07:4417/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena geri dönüyor. Sarı-lacivertliler 40 yaşındaki isme yeni bir görev verecek. İşte detaylar.

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Kallithea'da devam eden Mathieu Valbuena ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


L’Equipe’in haberine göre; 40 yaşındaki tecrübeli orta saha, yaklaşık 4 yıl formasını giydiği Olympiacos'a geri dönecek.


BAĞLANTI KURACAK



Valbuena için 2. ligde mücadele edecek olan rezerv takım ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak A takım arasında bağlantı kuracak bir pozisyonda görev alacağı aktarıldı.


Fransız futbolcunun kulüpte genç oyuncuların gelişiminden sorumlu bir mentorluk rolüne geçmesi bekleniyor.

2024/25 SEZONU KARNESİ



Geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi ile tüm kulvarlada 35 maça çıkan Mathieu Valbuena, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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