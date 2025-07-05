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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin açıklaması! İddialara yanıt geldi

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin açıklaması! İddialara yanıt geldi

09:185/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
IHA
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Fenerbahçe Kulübü, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in verdiği röportajda kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, eski oyuncusu Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Allan Saint-Maximin ne demişti?


Allan Saint-Maximin, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar" ifadelerini kullanmıştı.

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