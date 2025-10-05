Fenerbahçe'den anlamlı kampanya: 'Her Deplasman Bir Okul'

“Her Deplasman Bir Okul” Bir Sevda, Bir Miras, Bir Gelecek İçin…





Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yanan bir ışık, çocukların hayallerinde filizlenen bir umut, yarınlara uzanan bir meşaledir.

2025–2026 sezonuyla birlikte, bu ışığı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz:

“Her Deplasman Bir Okul” diyerek, Futbol A Takımımızın her deplasman yolculuğunu çocukların eğitimine katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştürüyoruz.

Bu kapsamda, takımımızın maç için gittiği her şehirde bir okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

Projenin ilk adımı, Futbol Takımımızın bugün Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde atıldı.