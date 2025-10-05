Yeni Şafak
Fenerbahçe'den anlamlı kampanya: 'Her Deplasman Bir Okul'

Haber Merkezi
15:255/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Fenerbahçe, maç için gidilen her şehirde bir okul seçileceğini ve öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlanacağını açıkladı. Projenin ilk aşaması, Samsun'da başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü anlamlı bir kampanya başlattı.

Sarı lacivertlilerin, gittiği her şehirde bir okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Her Deplasman Bir Okul” Bir Sevda, Bir Miras, Bir Gelecek İçin…


Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yanan bir ışık, çocukların hayallerinde filizlenen bir umut, yarınlara uzanan bir meşaledir.

2025–2026 sezonuyla birlikte, bu ışığı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz:

“Her Deplasman Bir Okul” diyerek, Futbol A Takımımızın her deplasman yolculuğunu çocukların eğitimine katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştürüyoruz.

Bu kapsamda, takımımızın maç için gittiği her şehirde bir okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

Projenin ilk adımı, Futbol Takımımızın bugün Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde atıldı.

