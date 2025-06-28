Fenerbahçe'den ayrılıyor! Karagümrük talip oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan o isme Fatih Karagümrük'ün talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yeni sezonda her kulvarda başarılı olabilmek adına iddiali bir kadro kurmak istiyor. Kanarya'da bu anlamda transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan, önümüzdeki sezon başka bir Süper Lig ekibinde forma giyebilir.
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki takımda forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan'a eski kulübü Solwie Energy Fatih Karagümrük talip oldu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'ün eski futbolcusu Levent Mercan'ı yeniden kadrosuna katmak istediği ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı aktarıldı.