Fenerbahçe’den dev transfer girişimi: İtalyanların prensi geliyor!

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler İtalya’dan gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.
Takımdan ayrılacak oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kadroyu yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan Federico Chiesa için girişimler hız kazandı.
İngiltere basınında yer alan ve İtalyan kaynak Calciomercato'ya dayandırılan habere göre; Federico Chiesa, Liverpool'un Mohamed Salah ile sözleşme yenilemesi sonrasında takımdaki geleceği konusunda endişeye kapıldı.
Daha az forma şansı bulacağını düşünen 27 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı.
TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Haberde, İtalyan yıldızın Fenerbahçe'den gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun onayıyla transferi bitirmek istiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Liverpool forması giyen Federico Chiesa, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.