Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi hamlesi

Jose Mourinho ile gelecek sezon da yola devam etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı lacivertli yönetim, transferleri en geç haziran ayında bitirmek ve olası bir ikincilikte oynanacak olan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına tam kadro çıkmak istiyor.

1 /7 Fenerbahçe yönetimi, bu sezon nasıl biterse bitsin Jose Mourinho ile gelecek sezon da yola devam etme kararı aldı.

2 /7 Eğer Mourinho ve öğrencileri şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek. İkinci olunması halinde ise 3. Ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne giriş yapacak.

3 /7 Bu yüzden transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, eleme maçlarına hazırlıklı olmak için transferleri haziran ayında bitirmek istiyor.

4 /7 Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

5 /7 Sadece Vlahovic değil, aynı zamanda kesenin ağzı açılacak ve Skriniar'ın da bonservisi alınacak.

6 /7 Ayrıca İtalya basını da Roma’nın kalecisi Milan Svilar ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğini yazmıştı.