Fenerbahçe'den şaşırtan transfer: Anlaşma sonrasında Galatasaray'a para ödenecek

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını Galatasaray'ın eski yıldızına çevirdi. Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncu için masaya oturduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Jhon Duran'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, yıldız bir ismin daha peşine düştü.
Jose Mourinho'nun da onay verdiği bu isim için Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.
Sarı lacivertlilerin rotasında, Galatasaray'ın eski yıldızı var.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için resmen devreye girmiş durumda.
Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya giden milli oyuncunun, Portekiz'de mutlu olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin Benfica ile görüşmelere başladığı ve Kerem hakkında bilgi aldıkları kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, satın alma opsiyonuyla Kerem'i kiralamak istediği, futbol direktörü Devin Özek'in Portekiz'e giderek bu konuda bir görüşme yapacağı ifade edildi.
Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, 'bir sonraki satıştan yüzden 10 pay' alacak maddesi olduğu için ekstra gelir elde edecek.
Ayrıca Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un futbol direktörü Devin Özek'e "Ne yap ne et bu transferi bitir" talimatı verdiği ileri sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, 16 gol, 13 asistlik performans ortaya koydu.