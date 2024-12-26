Fenerbahçe'den Szymanski'ye gelen sürpriz teklife ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Polonyalı yıldız Szymanski'ye gelen sürpriz teklif geri çevrildi.
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İsmi henüz açıklanmayan bir La Liga ekibinin 25 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilere temasa geçtiği ve resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; İspanyol ekibinin Szymanski için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro önerdiği ancak oyuncuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Yıldız futbolcuya Bundesliga ve Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu da gelen haberler arasında.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 26 mücadelede sahaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Güncel verilere göre 17 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun sarı-lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Geçen sezon 55 maçta 13 gol 19 asist kaydeden Szymanski bu sezon ise 26 maçta 2 gol, 5 asist yapabildi.