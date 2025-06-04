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Fenerbahçeli beş yıldız Mourinho'yu istemiyor: "O varsa biz yokuz"

Fenerbahçeli beş yıldız Mourinho'yu istemiyor: "O varsa biz yokuz"

12:224/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürerken beş futbolcudan dikkat çeken talep geldi. Yıldız isimler teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de başarısız geçen sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim eleştirilse de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Futbolculardan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Maximin ve sportif direktör Branco ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

Başkan Ali Koç tarafından Jose Mourinho'nun göreve devam edeceği açıklanan Fenerbahçe'de beş futbolcu yönetime flaş talepte bulundu.

Yıldız isimler, Portekizli çalıştırıcının takımda kalması halinde ayrılmak istediklerini iletti.

"MOURİNHO VARSA, BİZ YOKUZ"

İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Djiku, Cenk Tosun ve Levent Mercan gelecek sezon Jose Mourinho'yla çalışmak istemiyor.



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