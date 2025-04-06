Fenerbahçeli eski futbolcu hastaneye kaldırıldı

2019-2022 tarihleri arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şu anda Sao Paolo'da forma giyen Luiz Gustavo, pulmoner tromboembolisi nedeniyle Brezilya'da hastaneye kaldırıldı.
37 yaşındaki oyuncu, antrenmana geldiği sırada göğüs ağrılarından şikayet etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Gustavo'nun müşahede altında olduğu ifade edilirken, tedavisinin devam ettiği ve birkaç gün hastanede kalacağı aktarıldı.
Luiz Gustavo'nun yaşı göz önüne alındığında, futbola veda etmesinin yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.
Pulmoner tromboemboli: Genellikle alt ekstremite derin venlerinden kaynaklanan bir kan pıhtısının, kan dolaşımı yoluyla pulmoner arterlere yerleşerek tıkanıklık oluşturduğu yaşamı tehdit eden bir durumdur.